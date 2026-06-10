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Porsche vz. Aktie

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48,57 EUR +1,16 EUR +2,45 %
STU
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Marktkap. 42,92 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
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Symbol DRPRF

Goldman Sachs Group Inc.

Porsche vz Buy

08:01 Uhr
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,57 EUR 1,16 EUR 2,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 39 auf 59 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Struktureller Gegenwind bleibe zwar Realität, er sei aber in den massiv gesunkenen Erwartungen inzwischen angekommen, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Zudem sieht er zwei aus seiner Sicht noch verkannte Kompensationsmöglichkeiten: höhere Durchschnittspreise dank eines besseren Modellmixes und indirekte Kostenvorteile. Insgesamt sei der mehrjährige Gewinnerholungsweg nun klarer absehbar. Bis 2030 rechnet Frenes im Schnitt mit 30 Prozent Ergebnisplus per annum./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,47 €		 Abst. Kursziel*:
24,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
48,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,47%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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