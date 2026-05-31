Prosus Aktie

39,00 EUR -0,04 EUR -0,09 %
38,91 EUR -0,20 EUR -0,51 %
Marktkap. 85,23 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Großaktionär Prosus erwäge, seinen Anteil an dem Essenlieferdienst zu erhöhen, bevor er diesen entsprechend der Auflagen veräußere. Der Experte glaubt aber, dass es die Prosus-Aktionäre kritisch sehen würden, wenn das Unternehmen jetzt Anteile zu einem viel höheren Kurs erwerben würde als kürzlich beim Verkauf eines Aktienpakets./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,81 €		 Abst. Kursziel*:
88,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,18%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

21:26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Prosus Overweight Barclays Capital
15.05.26 Prosus Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Prosus Overweight Barclays Capital
17.04.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

