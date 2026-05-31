Prosus Aktie
Marktkap. 85,23 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Großaktionär Prosus erwäge, seinen Anteil an dem Essenlieferdienst zu erhöhen, bevor er diesen entsprechend der Auflagen veräußere. Der Experte glaubt aber, dass es die Prosus-Aktionäre kritisch sehen würden, wenn das Unternehmen jetzt Anteile zu einem viel höheren Kurs erwerben würde als kürzlich beim Verkauf eines Aktienpakets./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,81 €
|Abst. Kursziel*:
88,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
87,18%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|21:26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
