DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
175,40 EUR +1,80 EUR +1,04 %
STU
162,40 CHF +1,65 CHF +1,03 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 100,24 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

08:01 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
175,40 EUR 1,80 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 185 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die an diesem Freitag anstehenden Zahlen des Luxusgüterkonzerns für das erste Geschäftshalbjahr sollten eine beeindruckende Entwicklung in den USA, gute Fortschritte in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) und weniger Gegenwind im asiatisch-pazifischen Raum belegen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. In einem unsicheren Branchenumfeld biete die Aktie ein überlegenes Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
185,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
161,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
162,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
167,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:01 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
06.10.25 Richemont Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Einstufungen Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Nachmittag
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI steigt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Zürich: SMI letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI zeigt sich fester
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Anleger in Habachtstellung: SMI letztendlich kaum bewegt
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
GlobeNewswire Richemont posts robust performance for the year ended 31 March 2025
GlobeNewswire MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") and Richemont announce the successful completion of Mytheresa's acquisition of YOOX NET-A-PORTER ("YNAP")
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen