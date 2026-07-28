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Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Neutral

14:56 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
81,84 EUR 1,36 EUR 1,69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8200 Pence belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Bergbaukonzerns decke sich mit den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Den Ausblick habe das Unternehmen unverändert gelassen. Hervorzuheben seien avisierte Produktivitätsgewinne./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
81,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:56 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
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