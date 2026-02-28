Roche Aktie
Marktkap. 322,5 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Neue Studiendaten für das Mittel Fenebrutinib gegen eine Form der Multiplen Sklerose belegten eine starke Effizienz, schrieb Richard Vosser am Montag. Mit Blick auf die Verträglichkeit gebe es aber noch offene Fragen, auch mit Blick auf die für eine Zulassung des Mittels Zuständigen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
360,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
360,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,83%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
