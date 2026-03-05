JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT

