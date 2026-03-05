Roche Aktie
Marktkap. 314,91 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
351,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
344,77 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,52%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
