DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.462 +0,1%Top 10 Crypto 9,3065 -3,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 61.231 +0,3%Euro 1,1615 +0,1%Öl 85,21 +1,1%Gold 5.118 +0,7%
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Roche Aktie

379,00 EUR +1,00 EUR +0,26 %
FSE
344,77 CHF -6,61 CHF -1,88 %
BRX
Marktkap. 314,91 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:36 Uhr
Roche Neutral
Roche AG (Genussschein)
379,00 EUR 1,00 EUR 0,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
351,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
344,77 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,52%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

