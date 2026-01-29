Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 117,53 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1290 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind. In der zivilen Luftfahrtindustrie bleibe MTU ihre erste Wahl. Rolls-Royce empfehle sich aber auch mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. Beide Triebwerksbauer dürften dabei die Erwartungen übertreffen und sich positiv zur Margenentwicklung bis 2030 äußern./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,11 £
|Abst. Kursziel*:
27,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,11 £
|Abst. Kursziel aktuell:
27,99%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|21:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|21:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|21:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.