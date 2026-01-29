DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.523 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 70.907 +0,3%Euro 1,1861 -0,9%Öl 70,69 -0,2%Gold 4.865 -9,6%
Rolls-Royce Aktie

14,10 EUR +0,06 EUR +0,43 %
STU
12,11 GBP +0,10 GBP +0,83 %
LSE
Marktkap. 117,53 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Jefferies & Company Inc.

Rolls-Royce Buy

21:41 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
14,10 EUR 0,06 EUR 0,43%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1290 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind. In der zivilen Luftfahrtindustrie bleibe MTU ihre erste Wahl. Rolls-Royce empfehle sich aber auch mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. Beide Triebwerksbauer dürften dabei die Erwartungen übertreffen und sich positiv zur Margenentwicklung bis 2030 äußern./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,11 £		 Abst. Kursziel*:
27,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,11 £		 Abst. Kursziel aktuell:
27,99%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

21:41 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
mehr Analysen

