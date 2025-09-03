RWE Aktie
Marktkap. 24,64 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von RWE von 39 auf 41 Euro angehoben und die Papiere von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran begründete dies am Mittwochnachmittag mit höherem Vertrauen in die Disziplin der Essener bei der Mittelverwendung. Aktienrückkäufe seien eine attraktive Option, sollten sich anderweitig nicht die richtigen Chancen ergeben. Zudem verbessere sich die Lage der Branche und es gebe kurzfristige Kurstreiber für RWE: die Erneuerbare-Energien-Auktionierung in Großbritannien sowie in Deutschland die Gaskraftwerks-Auktionierung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,04 €
|Abst. Kursziel*:
20,45%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
34,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,43%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
