RWE Aktie
Marktkap. 40,99 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konsens dürfte nun den Ergebnisbeitrag der Mehrbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion einpreisen, sowie die höhere Aktienanzahl nach der zur Finanzierung des Deals durchgeführten Kapitalerhöhung berücksichtigen, schrieb Pavan Mahbubani am Montagabend./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,74 €
|Abst. Kursziel*:
16,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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