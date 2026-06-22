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Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:01 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
55,14 EUR 0,70 EUR 1,29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Der Konsens dürfte nun den Ergebnisbeitrag der Mehrbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion einpreisen, sowie die höhere Aktienanzahl nach der zur Finanzierung des Deals durchgeführten Kapitalerhöhung berücksichtigen, schrieb Pavan Mahbubani am Montagabend./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,74 €		 Abst. Kursziel*:
16,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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