DAX 25.103 +0,2%ESt50 6.091 +0,5%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7610 +2,8%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.745 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,26 -1,0%Gold 5.034 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
One Stop Systems (OSS) im Pivotal-Point-Check: 65 Mio. USD Rekord-Aufträge der U.S. Navy und strategischer Durchbruch in der Robotik! One Stop Systems (OSS) im Pivotal-Point-Check: 65 Mio. USD Rekord-Aufträge der U.S. Navy und strategischer Durchbruch in der Robotik!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
26,61 EUR -0,02 EUR -0,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,55 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

Bernstein Research

Ryanair Market-Perform

11:51 Uhr
Ryanair Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,61 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,25 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
26,61 €		 Abst. Kursziel*:
6,16%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
26,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,16%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

11:51 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Ryanair Buy UBS AG
27.01.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026
finanzen.net Ryanair stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht
finanzen.net Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Schlagabtausch mit Tesla-Chef Musk wird zur Werbekampagne
dpa-afx Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
dpa-afx Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen