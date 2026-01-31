Ryanair Aktie
Marktkap. 28,55 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,25 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
26,61 €
|Abst. Kursziel*:
6,16%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
26,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,16%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|11:51
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|11:51
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research