NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der US-Flugzeugbauer Boeing habe am Vortag im Rahmen des Quartalsberichts betont, dass die Suche nach Lösungen für eine Vereisungsproblematik bei 737-Max-Jets länger andauert als gedacht, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Zertifizierung werde es daher wohl erst 2026 geben. Weil Ryanair viele Jets beauftragt habe, werde deren Zeitpunkt im kommenden Jahr wichtig./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 10:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 10:16 / BST

