Südzucker Aktie
Marktkap. 1,9 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Zuckergeschäft bleibe auch im neuen Geschäftsjahr sehr herausfordernd, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung werde von steigenden Lagerbeständen, einer stagnierenden Nachfrage in den Industriestaaten sowie hohem Importdruck belastet. Eine schnelle Lösung für die Probleme sei auch im Ethanol-Geschäft nicht in Sicht./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Verkaufen
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
9,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
9,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|15:46
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13:31
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|15:46
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13:31
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|18.04.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.24
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.23
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|15:46
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13:31
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research