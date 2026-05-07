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SAF-HOLLAND Aktie

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Marktkap. 816,81 Mio. EUR

KGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
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WKN SAFH00

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ISIN DE000SAFH001

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Symbol SFHLF

Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

14:31 Uhr
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
19,82 EUR 0,94 EUR 4,98%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer kehre zum Wachstum zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei respektabel gewesen. In einer Telefonkonferenz seien die Auftragseingänge betont worden, die sich ab dem zweiten Quartal positiv auf den Umsatz auswirken sollten. Das Management bleibe aber vorsichtig wegen höherer Gaspreise./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,78 €		 Abst. Kursziel*:
-9,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,18%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
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24.03.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND reports robust earnings growth and strong cash flow amid improved demand momentum in the first quarter of 2026
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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