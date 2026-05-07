SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 816,81 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer kehre zum Wachstum zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei respektabel gewesen. In einer Telefonkonferenz seien die Auftragseingänge betont worden, die sich ab dem zweiten Quartal positiv auf den Umsatz auswirken sollten. Das Management bleibe aber vorsichtig wegen höherer Gaspreise./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,78 €
|Abst. Kursziel*:
-9,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,18%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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