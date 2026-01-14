DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.532 +0,5%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.681 +0,9%Bitcoin 82.751 -0,7%Euro 1,1613 -0,3%Öl 63,76 -2,5%Gold 4.621 -0,1%
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
319,00 EUR -0,70 EUR -0,22 %
STU
316,80 EUR -4,00 EUR -1,25 %
GVIE
Marktkap. 134,83 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

SAFRAN S.A.
319,00 EUR -0,70 EUR -0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
317,10 €		 Abst. Kursziel*:
7,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
319,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

12:26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:16 SAFRAN Overweight Barclays Capital
13.01.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 SAFRAN Neutral UBS AG
mehr Analysen

