DAX 24.611 +0,0%ESt50 5.628 +0,1%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 +2,0%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.202 -0,1%Euro 1,1570 +0,0%Öl 64,39 -1,3%Gold 3.987 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere
TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
300,50 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
305,10 EUR +2,30 EUR +0,76 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 127,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Buy

13:06 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
300,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Quartalsumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Erlöse des Luftfahrt- und Technologiekonzerns dürften um 14 Prozent gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dabei sollte sich vor allem das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft stark entwickelt haben./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
305,10 €		 Abst. Kursziel*:
14,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
300,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
315,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

13:06 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen SAFRAN-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: RWE, Iberdrola, Lockheed Martin, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Rolls-Royce, Rheinmetall, Stabilus, Safran, Befesa
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 3.20% in One Week: What You Should Know
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging Safran (SAFRY) This Year?
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen