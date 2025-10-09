SAFRAN Aktie
Marktkap. 127,33 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Quartalsumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Erlöse des Luftfahrt- und Technologiekonzerns dürften um 14 Prozent gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dabei sollte sich vor allem das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft stark entwickelt haben./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
305,10 €
|Abst. Kursziel*:
14,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
300,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
315,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|13:06
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
