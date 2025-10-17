SAFRAN Aktie
Marktkap. 124,44 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 235 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Treiber im Ersatzteilgeschäft für die Zivilluftfahrt seien gesichert, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
300,00 €
|Abst. Kursziel*:
16,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
304,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,98%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
328,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|14:41
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:41
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:41
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG