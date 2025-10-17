DAX 24.143 +1,3%ESt50 5.655 +0,8%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.119 +2,1%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,80 -0,9%Gold 4.321 +1,7%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich erwartet -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
SAFRAN Aktie

304,40 EUR +5,40 EUR +1,81 %
STU
300,00 EUR -1,70 EUR -0,56 %
GVIE
Marktkap. 124,44 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

14:41 Uhr
SAFRAN Buy
SAFRAN S.A.
304,40 EUR 5,40 EUR 1,81%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 235 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Treiber im Ersatzteilgeschäft für die Zivilluftfahrt seien gesichert, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
300,00 €		 Abst. Kursziel*:
16,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
304,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,98%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
328,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

14:41 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Rentable SAFRAN-Anlage? EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen SAFRAN-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: RWE, Iberdrola, Lockheed Martin, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Rolls-Royce, Rheinmetall, Stabilus, Safran, Befesa
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 3.20% in One Week: What You Should Know
