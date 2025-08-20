SAFRAN Aktie
Marktkap. 122,43 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben. Die Stärke im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollte bis zum Ende des Jahrzehnts ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum unterstützen, schrieb Adrien Rabier in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers seien zu konservativ und dürften nach oben korrigiert werden. Dazu habe die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung beschert./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
370,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
292,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,71%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
293,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,19%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|10:01
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG