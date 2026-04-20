DAX 24.271 -0,6%ESt50 5.930 -0,9%MSCI World 4.603 +0,0%Top 10 Crypto 10,03 +2,6%Nas 24.260 -0,6%Bitcoin 66.367 +2,1%Euro 1,1751 +0,1%Öl 97,58 -1,5%Gold 4.769 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Interactive Brokers feiert Rekordquartal und rüstet sich mit Prognosemärkten für die US-Wahlen! Interactive Brokers feiert Rekordquartal und rüstet sich mit Prognosemärkten für die US-Wahlen!
Warten auf Durchbruch im Nahost-Konflikt: DAX startet dank diplomatischer Signale höher Warten auf Durchbruch im Nahost-Konflikt: DAX startet dank diplomatischer Signale höher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
286,40 EUR +2,00 EUR +0,70 %
STU
259,75 CHF -10,16 CHF -3,76 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,33 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

08:01 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
286,40 EUR 2,00 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe, aber einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gebe es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg, schrieb David Perry am Mittwoch. Die Risiken für die europäische Luftfahrtindustrie nähmen jedoch zu. Die Nachfrage bei Airbus hält Perry für vergleichsweise robust, der Konzern kämpfe allerdings mit Auslieferungsproblemen. Die größten finanziellen Risiken sieht Perry bei MTU und Melrose, die größten Bewertungsrisiken bei Rolls-Royce und Safran./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
288,60 €		 Abst. Kursziel*:
38,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
286,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,66%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
357,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:01 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13.04.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
10.04.26 SAFRAN Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Profitabler SAFRAN-Einstieg? EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Safran auf 'Hold' - Ziel runter auf 310 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: RWE, Safran, TKMS, Rolls-Royce, Rheinmetall
finanzen.net SAFRAN-Aktie: Experten empfehlen SAFRAN im März mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
RTE.ie Safran targets higher 2026 profit as jet engine services
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen