NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Michael Leuchten geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick positiv an das erste Quartal des Pharmakonzerns heran. Er rechnet damit, dass das Management seine Prognose für 2026 bekräftigt, wobei seine Schätzungen dann schon im oberen Bereich der Spanne lägen. Der Fokus liege wohl auf möglichen Aussagen zum Patentablauf des Dermatitis-Medikaments Dupixent./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,27 €
|Abst. Kursziel*:
23,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|15:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital