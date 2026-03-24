Sanofi Aktie

81,60 EUR +2,37 EUR +2,99 %
STU
74,60 CHF +1,62 CHF +2,21 %
BRX
Marktkap. 96,09 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Jefferies & Company Inc.

Sanofi Buy

15:11 Uhr
Sanofi Buy
Sanofi S.A.
81,60 EUR 2,37 EUR 2,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Michael Leuchten geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick positiv an das erste Quartal des Pharmakonzerns heran. Er rechnet damit, dass das Management seine Prognose für 2026 bekräftigt, wobei seine Schätzungen dann schon im oberen Bereich der Spanne lägen. Der Fokus liege wohl auf möglichen Aussagen zum Patentablauf des Dermatitis-Medikaments Dupixent./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,27 €		 Abst. Kursziel*:
23,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

15:11 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
15:06 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net So schätzen Analysten die Sanofi-Aktie ein
Dow Jones Sanofi-Aktie im Plus: Regeneron und Sanofi ergattern Empfehlung für erweiterte Dupixent-Zulassung
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 10 Jahren verdient
Korea Times Huons partners with Sanofi Korea to enter vaccine market
Benzinga P/E Ratio Insights for Sanofi
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Sanofi and Bayer
Benzinga How Do Investors Really Feel About Sanofi SA?
Benzinga Regeneron, Sanofi Blockbuster Dupixent Scores FDA Nod For Rare Sinus Condition
Benzinga Sanofi Stock Near 52-Week Low As Leadership Shakeup Rattles Investors
Benzinga Sanofi Shocker: CEO Paul Hudson Out As Board Demands &#39;Increased Rigor&#39;
Financial Times Sanofi replaces chief with Merck executive after R&D woes
