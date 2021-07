ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Spanier hätten starke Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zugleich dürften aber wieder die schwachen Kapitalquoten in den Fokus rücken. Er bleibe aber bei seinem Anlageurteil./ag/ck