Santander Aktie
Marktkap. 120,28 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 7,50 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Neutral
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,22 €
|Abst. Kursziel*:
7,03%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,61%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|08:11
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
