LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Die spanische Großbank haben vor allem wegen Abschreibungen und auch zusätzlichen Restrukturierungskosten einen höher als erwarteten Verlust erlitten, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das dürfte die Aktie an diesem Tag belasten, auch wenn die bereinigten Zahlen etwas besser als erwartet gewesen seien./ck/fba