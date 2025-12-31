Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 20,85 Mrd. EURKGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Sartorius Stedim nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 246 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo nun bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Die Papiere des Mutterkonzerns Sartorius sind bereits neutral eingestuft./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
246,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
211,60 €
|Abst. Kursziel*:
16,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
211,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
241,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
