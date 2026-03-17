NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius nach einem Kapitalmarkttag von 295 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzernchef des Labor- und Pharmazulieferers habe seine Vorstellungen nebst neuen Mittelfristzielen dargelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht in dem neuen Ausblick eine Untergrenze. Längerfristig sollte sich die verbesserte Planbarkeit der Wachstumstreiber positiv auf die Bewertung der Aktien auswirken./tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
307,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
225,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
226,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,72%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
265,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:06
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)