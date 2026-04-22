Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 14,19 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer habe solide und im Rahmen der Markterwartungen abgeschnitten, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
307,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
231,10 €		 Abst. Kursziel*:
32,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
216,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,93%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

14:16 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:06 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12:01 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:56 Sartorius vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Hinter Analystenerwartungen Sartorius-Aktie dennoch im Minus: Prognose nach robustem Auftaktquartal bestätigt Sartorius-Aktie dennoch im Minus: Prognose nach robustem Auftaktquartal bestätigt
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag im Minusbereich
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Vormittag ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 232 Euro
dpa-afx Laborausstatter Sartorius setzt Erholung fort - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Sartorius verzeichnet positiven Start ins Jahr: Deutlicher Umsatzzuwachs und stabile Marge
finanzen.net Ausblick: Sartorius gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-News: Sartorius marks positive start to 2026: Considerable sales revenue growth and resilient profit margin
EQS Group EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member René Fáber
EQS Group EQS-News: Sartorius AG - Resolutions of the Annual General Meeting
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group EQS-News: Sartorius launches next-generation platform to boost efficiency in cell therapy production
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens climate targets and receives validation from Science Based Targets initiative
