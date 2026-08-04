Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,93 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 10,45 auf 9,45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vanessa Jeffriess attestierte dem Industriezulieferer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein robustes zweites Quartal. Interessante Aussagen habe es zum Bereich Humanoide Roboter gegeben, doch solche Stories hätten nicht ausgereicht, um die Herausforderungen im Autosektor zu überlagern. Er sieht in der E-Mobilität aber immer noch eine große Chance für die Gewinnentwicklung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
9,45 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,61 €
|Abst. Kursziel*:
24,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,66%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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