Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,9 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In den vergangenen Wochen seien Bedenken aufgekommen, dass Schneider sein branchenführendes organisches Wachstum von 7 bis 10 Prozent nach unten korrigieren könnte und daher möglicherweise nicht in der Lage sein werde, die Margen in den kommenden Jahren wesentlich zu steigern, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei die Bestätigung dieses Wachstumsziels und dessen Verlängerung bis 2030 eindeutig positiv zu werten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
241,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
240,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,53%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|12:26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.