Schneider Electric Aktie

240,45 EUR +5,40 EUR +2,30 %
223,65 CHF +4,67 CHF +2,13 %
Marktkap. 131,9 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

12:26 Uhr
Schneider Electric Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In den vergangenen Wochen seien Bedenken aufgekommen, dass Schneider sein branchenführendes organisches Wachstum von 7 bis 10 Prozent nach unten korrigieren könnte und daher möglicherweise nicht in der Lage sein werde, die Margen in den kommenden Jahren wesentlich zu steigern, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei die Bestätigung dieses Wachstumsziels und dessen Verlängerung bis 2030 eindeutig positiv zu werten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
241,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
240,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,53%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

12:26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

