SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,13 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die operative Dynamik des Pharmazulieferers sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Trotz anhaltender Unsicherheiten bleibe das Management optimistisch für 2026 und habe seine Ziele bekräftigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,70 €
|Abst. Kursziel*:
5,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:51
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|08:51
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.