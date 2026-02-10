DAX 24.952 -0,1%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.208 -2,8%Euro 1,1915 +0,2%Öl 69,58 +0,7%Gold 5.055 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas tiefer -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
SCHOTT Pharma-Aktie hebt ab: Deutlich profitables Wachstum und Prognose bestätigt SCHOTT Pharma-Aktie hebt ab: Deutlich profitables Wachstum und Prognose bestätigt
VW-Aktie verliert leicht: Volkswagen-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter VW-Aktie verliert leicht: Volkswagen-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,04 EUR +1,40 EUR +9,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,13 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

Jefferies & Company Inc.

SCHOTT Pharma Hold

08:51 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
16,04 EUR 1,40 EUR 9,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die operative Dynamik des Pharmazulieferers sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Trotz anhaltender Unsicherheiten bleibe das Management optimistisch für 2026 und habe seine Ziele bekräftigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,70 €		 Abst. Kursziel*:
5,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:51 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
16.01.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

Dow Jones Ziele stehen SCHOTT Pharma-Aktie hebt ab: Deutlich profitables Wachstum und Prognose bestätigt SCHOTT Pharma-Aktie hebt ab: Deutlich profitables Wachstum und Prognose bestätigt
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit SCHOTT Pharma ein
dpa-afx Stärkere Nachfrage: Jahresstart bei Schott Pharma läuft unerwartet gut
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma startet positiv ins Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger greifen bei SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net Ausblick: SCHOTT Pharma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net SDAX-Titel SCHOTT Pharma-Aktie: Über diese Dividende können sich SCHOTT Pharma-Aktionäre freuen
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen