Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
WKN A12DM8
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80
ISIN DE000A12DM80

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Online-Portalbetreiber habe die Erwartungen ein Stück weit übertroffen und auf dieser Basis den Ausblick angehoben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

