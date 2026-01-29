DAX 24.547 +1,0%ESt50 5.953 +1,0%MSCI World 4.554 +0,2%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.386 -1,8%Euro 1,1947 -0,2%Öl 70,41 -0,6%Gold 5.134 -4,6%
secunet Security Networks Aktie

240,50 EUR +9,00 EUR +3,89 %
STU
Marktkap. 1,37 Mrd. EUR

KGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN 727650

ISIN DE0007276503

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

10:16 Uhr
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks AG
secunet Security Networks AG
240,50 EUR 9,00 EUR 3,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 236 auf 254 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an. Für 2026 liege er nun am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
254,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
241,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
240,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,61%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

10:16 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:11 secunet Security Networks Buy Warburg Research
26.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
20.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu secunet Security Networks AG

secunet: Starker Endspurt als Game-Changer
Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert schlussendlich
secunet-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn deutlich gesteigert
ROUNDUP 2: Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn
Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot
ROUNDUP: Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn
Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
EQS-News: secunet Security Networks gibt vorläufige Ergebnisse für 2025 bekannt – oberes Ende der Prognose erreicht
EQS-News: secunet Security Networks announces preliminary results for 2025 – upper end of outlook reached
EQS-News: secunet Security Networks AG continues growth journey in the first nine months of 2025 – outlook for 2025 confirmed and specified
EQS-News: secunet Security Networks AG publishes figures for the first half of 2025 and confirms forecast for the full year
EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG in the first half of 2025: Significant increase compared to the prior year
EQS-News: secunet Security Networks AG: CEO Axel Deininger to prematurely resign from the Management Board as mutually agreed
EQS-News: secunet Security Networks AG starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year and confirms annual forecast
EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS-Adhoc: secunet Security Networks starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year
