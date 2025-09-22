Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 174,54 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Briten sind klarer Favorit des Experten Matthew Lofting in der europäischen Ölbranche. Er begründete dies am Dienstag mit dem überlegenen Chance-Risiko-Profil dank hoher Cashflowrendite. Shell steht auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,27 £
|Abst. Kursziel*:
17,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
17,66%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,00 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
