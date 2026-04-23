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Marktkap. 152,61 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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WKN ENER6Y

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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Energy Buy

08:21 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Geschäft mit Netz-Infrastruktur sei deutlich besser gelaufen als gedacht, schrieb Ajay Patel am Donnerstagabend nach den Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal. Auch der Cashflow sei sehr stark gewesen, was zur Erhöhung der Jahresziele geführt habe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
181,43 €		 Abst. Kursziel*:
1,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
182,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,36%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
165,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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