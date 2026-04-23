Siemens Energy Aktie
Marktkap. 152,61 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Geschäft mit Netz-Infrastruktur sei deutlich besser gelaufen als gedacht, schrieb Ajay Patel am Donnerstagabend nach den Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal. Auch der Cashflow sei sehr stark gewesen, was zur Erhöhung der Jahresziele geführt habe./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
181,43 €
|Abst. Kursziel*:
1,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
182,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,36%
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
165,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:46
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital