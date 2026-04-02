Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

02.04.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 95 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Fahrzeugvermieters sei reif für eine Neubewertung, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Stimmung sei auf einem Tiefpunkt, die Erwartungen seien angepasst worden und die Wettbewerbsdynamik sei deutlich rationaler geworden. Die Ziele für 2026 erschienen angesichts der soliden Reisenachfrage in Europa und den USA konservativ, während die Einführung des neuen Mitgliedschaftsprogramms Sixt One die wiederkehrenden Erträge strukturell stärken dürfte. Hinzu komme, dass die Sixt-Familie am Montag für 50 Millionen Euro Aktien gekauft habe./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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