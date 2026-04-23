DAX 24.142 -0,1%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.620 +0,1%Top 10 Crypto 9,9795 -0,1%Nas 24.687 +1,0%Bitcoin 66.665 -0,5%Euro 1,1708 +0,2%Öl 105,1 -0,9%Gold 4.719 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Intel-Aktie explodiert nach Zahlen: Rally mit Substanz - oder Übertreibung? Intel-Aktie explodiert nach Zahlen: Rally mit Substanz - oder Übertreibung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
70,35 EUR -0,65 EUR -0,92 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,17 Mrd. EUR

KGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

15:41 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
70,35 EUR -0,65 EUR -0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Papiere des Autovermieters, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,95 €		 Abst. Kursziel*:
57,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,36%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

15:41 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Abschläge
TraderFox Sixt auf Expansionskurs: Warum jetzt der internationale Durchbruch kommt
StockXperts Sixt: Einen Gang hochgeschaltet
TraderFox Sixt: Rekordumsätze, globales Wachstum und ein Zwei-Millionen-Euro-Vertrauensbeweis!
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, Kauf
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, Kauf
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-News: SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20%
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen