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Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
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WKN SPG100

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ISIN DE000SPG1003

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Symbol SPGDF

Goldman Sachs Group Inc.

Springer Nature Buy

11:06 Uhr
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser als gedacht, schrieb James Tate am Dienstag nach der ansonsten erwartungsgemäßen Jahresbilanz des Wissenschaftsverlages./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,12 €		 Abst. Kursziel*:
48,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,94%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

11:06 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
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13.01.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
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