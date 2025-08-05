DAX 24.138 -0,1%ESt50 5.353 +0,1%Top 10 Crypto 16,71 +2,9%Dow 44.176 +0,5%Nas 21.450 +1,0%Bitcoin 104.476 +2,0%Euro 1,1654 +0,1%Öl 66,15 -0,3%Gold 3.360 -1,1%
SUSS MicroTec Aktie

30,02 EUR -0,68 EUR -2,21 %
STU
Marktkap. 589,9 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen von 34 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Halbleiterzulieferer dürfte der Auftragseingang im zweiten Halbjahr schwach bleiben, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe vorsichtig, bis Anzeichen für eine Trendwende erkennbar sind./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,74 €		 Abst. Kursziel*:
0,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,26%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:56 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 SUSS MicroTec Kaufen DZ BANK
08.08.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
mehr Analysen

