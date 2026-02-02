T-Mobile US Aktie
Marktkap. 186,7 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti veröffentlichte am Dienstag seinen Ausblick auf den Kapitalmarkttag Mitte Februar und die Ergebnisse seines Stimmungsbarometers. Die Anleger dürften sich auf den Vertragskundenzuwachs fokussieren, angesichts der stärkeren Ambitionen von Verizon. Zudem gehe es um die operativen Ergebnis- und Cashflow-Signale für die kommenden Jahre./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
