NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti veröffentlichte am Dienstag seinen Ausblick auf den Kapitalmarkttag Mitte Februar und die Ergebnisse seines Stimmungsbarometers. Die Anleger dürften sich auf den Vertragskundenzuwachs fokussieren, angesichts der stärkeren Ambitionen von Verizon. Zudem gehe es um die operativen Ergebnis- und Cashflow-Signale für die kommenden Jahre./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / EST

