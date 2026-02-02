DAX 25.080 +1,1%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.555 +0,4%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.600 -0,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 65,56 -1,1%Gold 4.913 +5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

T-Mobile US Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
164,62 EUR -0,60 EUR -0,36 %
STU
194,90 USD -0,08 USD -0,04 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 186,7 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1T7LU

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US8725901040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

08:51 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
164,62 EUR -0,60 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti veröffentlichte am Dienstag seinen Ausblick auf den Kapitalmarkttag Mitte Februar und die Ergebnisse seines Stimmungsbarometers. Die Anleger dürften sich auf den Vertragskundenzuwachs fokussieren, angesichts der stärkeren Ambitionen von Verizon. Zudem gehe es um die operativen Ergebnis- und Cashflow-Signale für die kommenden Jahre./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 194,99		 Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 194,90		 Abst. Kursziel aktuell:
53,93%
Analyst Name:
Sebastiano Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 275,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:51 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
22.12.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 T-Mobile US Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu T-Mobile US

finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagabend schwächer
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US macht am Montagnachmittag Boden gut
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge
dpa-afx Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden als erwartet - Aktie legt zu
finanzen.net Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter
finanzen.net Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter
finanzen.net S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga $1000 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
NewsBTC Bitcoin’s $126K Sprint May Be Over — Fidelity Predicts 2026 Slide
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on T-Mobile US Inc?
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in TMobile US Stock?
Benzinga $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
RSS Feed
T-Mobile US zu myNews hinzufügen