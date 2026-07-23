T-Mobile US Aktie
Marktkap. 181,51 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der übertriebene Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eröffne einen attraktive Gelegenheit, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger seien vor den Zahlen schlicht zu optimistisch gewesen./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 170,42
|Abst. Kursziel*:
61,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 171,77
|Abst. Kursziel aktuell:
60,10%
|
Analyst Name:
Sebastiano C Petti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 249,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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