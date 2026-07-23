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T-Mobile US Aktie

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nachbörslich
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Smartphone

Marktkap. 181,51 Mrd. EUR

KGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
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WKN A1T7LU

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Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

11:26 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
150,94 EUR 0,78 EUR 0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der übertriebene Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eröffne einen attraktive Gelegenheit, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger seien vor den Zahlen schlicht zu optimistisch gewesen./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 170,42		 Abst. Kursziel*:
61,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 171,77		 Abst. Kursziel aktuell:
60,10%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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