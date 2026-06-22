TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,56 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien anlässlich des Börsengangs der polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit dem IPO bestehe die Möglichkeit, das "Build-to-Rent"-Geschäft des Immobilienkonzerns in Polen zu finanzieren, den Wert von Robyg zu realisieren und eine Neubewertung der TAG-Aktie auszulösen, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,20 €
|Abst. Kursziel*:
28,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,59%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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