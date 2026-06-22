DAX 24.659 -0,9%ESt50 6.219 -0,2%MSCI World 4.748 -0,1%Top 10 Crypto 8,1320 +1,1%Nas 25.587 -2,2%Bitcoin 55.096 +0,1%Euro 1,1342 -0,4%Öl 75,81 -1,6%Gold 4.058 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
Nach Gewinnmitnahmen bei KI-Profiteuren und Rheinmetall-Kursrutsch: DAX unter Druck Nach Gewinnmitnahmen bei KI-Profiteuren und Rheinmetall-Kursrutsch: DAX unter Druck
Analysten sorgen für Rückenwind: PUMA-Aktie begibt sich wieder auf Erholungskurs Analysten sorgen für Rückenwind: PUMA-Aktie begibt sich wieder auf Erholungskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,22 EUR +0,02 EUR +0,15 %
STU
finanzen.net zero
TAG Immobilien jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,56 Mrd. EUR

KGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 830350

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008303504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TAGOF

Jefferies & Company Inc.

TAG Immobilien Buy

11:51 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
13,22 EUR 0,02 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien anlässlich des Börsengangs der polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit dem IPO bestehe die Möglichkeit, das "Build-to-Rent"-Geschäft des Immobilienkonzerns in Polen zu finanzieren, den Wert von Robyg zu realisieren und eine Neubewertung der TAG-Aktie auszulösen, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,20 €		 Abst. Kursziel*:
28,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,59%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

11:51 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09.06.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

Dow Jones IPO voraus TAG Immo-Aktie profitiert: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse TAG Immo-Aktie profitiert: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse
dpa-afx IPO/ROUNDUP: Polnische TAG-Immobilien-Tochter Robyg will an die Warschauer Börse
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart
dpa-afx IPO/TAG-Tochter Robyg geht an Warschauer Börse - TAG bleibt Mehrheitsaktionärin
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG: Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft ROBYG: erfolgreiche Aktienplatzierung
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones TAG Immobilien-Aktie sinkt: Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht gesteigert
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
TAG Immobilien AG zu myNews hinzufügen