TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,67 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,28 €
|Abst. Kursziel*:
9,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,37%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:01
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:01
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.07.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.