NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Im Ölsektor zählt Matthew Lofting Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen". Im zweiten Halbjahr müsse TotalEnergies aber die Schuldensenkungsziele erreichen, die auf einem kritischen Pfad seien, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

