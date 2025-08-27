TotalEnergies Aktie
Marktkap. 116,57 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Im Ölsektor zählt Matthew Lofting Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen". Im zweiten Halbjahr müsse TotalEnergies aber die Schuldensenkungsziele erreichen, die auf einem kritischen Pfad seien, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
53,18 €
|Abst. Kursziel*:
12,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
53,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,89%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
