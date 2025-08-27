DAX 24.046 -0,4%ESt50 5.393 +0,2%Top 10 Crypto 16,19 +1,2%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 96.977 +1,6%Euro 1,1639 +0,0%Öl 67,49 -0,5%Gold 3.393 -0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
TotalEnergies Aktie

53,15 EUR -0,05 EUR -0,09 %
FSE
52,74 EUR -0,26 EUR -0,49 %
GVIE
Marktkap. 116,57 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTFNF

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Overweight

08:26 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Im Ölsektor zählt Matthew Lofting Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen". Im zweiten Halbjahr müsse TotalEnergies aber die Schuldensenkungsziele erreichen, die auf einem kritischen Pfad seien, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Analysen zu TotalEnergies

12.08.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 TotalEnergies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 TotalEnergies Buy UBS AG
08.08.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

