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Symbol TTE

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Overweight

08:21 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
76,90 EUR 0,37 EUR 0,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg Zwischenbilanz für die europäische Ölbranche. Die Höchststände in der seitherigen Kursentwicklung seien im April erreicht worden. Zuletzt korrelierten die Kurse stärker mit den längerfristigen Brent-Futures als dem aktuellen Marktpreis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,13 €		 Abst. Kursziel*:
12,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
76,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,83%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:21 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
29.04.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
29.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
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