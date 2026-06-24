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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

12:41 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
31,86 EUR 0,26 EUR 0,82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Traton von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,78 €		 Abst. Kursziel*:
13,28%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
31,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

12:41 TRATON Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 TRATON Buy UBS AG
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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