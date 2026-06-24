TRATON Aktie
Marktkap. 16,09 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Traton von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
31,78 €
|Abst. Kursziel*:
13,28%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
31,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:41
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
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|UBS AG
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|Bernstein Research
|02.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.