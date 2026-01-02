DAX 24.694 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.576 +1,9%Euro 1,1687 -0,3%Öl 60,72 -0,1%Gold 4.432 +2,3%
TRATON Aktie

31,14 EUR -0,10 EUR -0,32 %
STU
Marktkap. 15,69 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

TRATON Neutral

TRATON
31,14 EUR -0,10 EUR -0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,48 €		 Abst. Kursziel*:
-4,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
31,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,66%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

