TRATON Aktie
Marktkap. 15,69 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,48 €
|Abst. Kursziel*:
-4,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
31,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,66%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|10:51
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
