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Symbol UBS

JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

09:21 Uhr
UBS Overweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die UBS-Aktie vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Schweizer Bank stehen zudem auf der Auswahlliste der US-Bank, der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein senkte am Mittwochabend seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 leicht ab. Grund seien geringere Erträge, da er das verwaltete Vermögen angesichts schwächerer Märkte neu bewertet habe./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Overweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
43,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

09:21 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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17.03.26 UBS Underweight Barclays Capital
10.03.26 UBS Underweight Barclays Capital
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