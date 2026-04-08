UBS Aktie
Marktkap. 104,35 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,38%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die UBS-Aktie vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Schweizer Bank stehen zudem auf der Auswahlliste der US-Bank, der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein senkte am Mittwochabend seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 leicht ab. Grund seien geringere Erträge, da er das verwaltete Vermögen angesichts schwächerer Märkte neu bewertet habe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
43,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,09 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|09:21
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:21
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:21
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK