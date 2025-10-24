DAX 24.288 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1658 +0,1%Öl 64,56 -1,8%Gold 3.915 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Porsche vz. PAG911 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
12,13 EUR +0,21 EUR +1,76 %
STU
12,31 EUR +0,35 EUR +2,88 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,91 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

Jefferies & Company Inc.

Valeo SA Hold

08:01 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
12,13 EUR 0,21 EUR 1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 8,80 auf 10,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gemeldeten Umsatzzahlen von Valeo und Forvia zum dritten Quartal hätten sich von den Erwartungen am Markt nicht wesentlich unterschieden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz eines herausfordernden vierten Quartals scheine es aber - von einem niedrigen Niveau aus - eine gewisse Dynamik in der Autozuliefererbranche zu geben. Angesichts des Umsatzmixes und der Bewertung sei Forvia ihr "Top Pick"./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,35 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,96 €		 Abst. Kursziel*:
-13,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,64%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

08:01 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
24.10.25 Valeo SA Outperform Bernstein Research
24.10.25 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: Hätte sich eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr gelohnt?
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Valeo SA-Aktie
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Valeo SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
TraderFox Die 5 besten Dividendenzahler Europas
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren gekostet
GlobeNewswire Valeo - voting rights - May 2025
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
GlobeNewswire Valeo announces a new green bond issue for an amount of 650 million euros with maturity May 2031
GlobeNewswire Voting rights April 2025 - Valeo
GlobeNewswire Valeo Q1 2025 Sales
GlobeNewswire Valeo - voting rights March 2025
GlobeNewswire Valeo - availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
RSS Feed
Valeo SA zu myNews hinzufügen