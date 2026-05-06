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Vestas Wind Systems A-S Aktie

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Marktkap. 25,62 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

Goldman Sachs Group Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

13:26 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
26,06 EUR 0,22 EUR 0,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 236 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftnalgen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee der Quartalsbilanz. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
236,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
192,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

13:26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:16 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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