Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 25,62 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 236 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftnalgen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee der Quartalsbilanz. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
236,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
192,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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