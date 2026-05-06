Goldman Sachs Group Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 236 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftnalgen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee der Quartalsbilanz. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:37 / BST

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