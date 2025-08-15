DAX 24.281 -0,3%ESt50 5.431 -0,3%Top 10 Crypto 15,97 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.711 -1,6%Euro 1,1703 -0,1%Öl 65,96 -0,3%Gold 3.350 +0,4%
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Eurokurs zu Wochenbeginn stabil - das sind die Gründe Eurokurs zu Wochenbeginn stabil - das sind die Gründe
HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy'
Vestas Wind Systems A-S Aktie

16,74 EUR +1,68 EUR +11,16 %
STU
16,19 CHF +1,61 CHF +11,06 %
BRX
Marktkap. 15,5 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
RBC Capital Markets

Vestas Wind Systems A-S Outperform

08:46 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
16,74 EUR 1,68 EUR 11,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
128,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
∞%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
156,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

