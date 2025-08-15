Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,5 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
128,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
∞%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
156,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:46
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG