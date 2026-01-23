DAX 24.901 +0,2%ESt50 5.948 -0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,52 -2,3%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.063 +1,5%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,42 +0,2%Gold 5.084 +2,0%
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
Vestas Wind Systems A-S Aktie

24,28 EUR +0,16 EUR +0,66 %
STU
22,30 CHF -0,06 CHF -0,27 %
BRX
Marktkap. 23,96 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Vestas Wind Systems A-S
Vestas Wind Systems A-S
24,28 EUR 0,16 EUR 0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta drückte den Papieren des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen am Sonntagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Gupta sieht sich im Vergleich mit dem jüngsten Konsens für das vierte Quartal etwas optimistischer. Vestas legt am 5. Februar seine Zahlen vor./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
14.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Vestas-Aktie springt zweistellig hoch: Ziele nach überraschend gutem Quartal eingeengt
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
