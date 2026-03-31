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Marktkap. 24,63 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

09:06 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
25,78 EUR 0,55 EUR 2,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller und Kollegen analysierten am Mittwoch die Umsatzausrichtung der europäischen Investitionsgüterbranche auf den Nahen Osten und die Empfindlichkeit der Energie-, Logistik- und Rohstoffkosten. Zwar seien die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinn- und Verlustrechnung begrenzt, schrieb Buller. Er verwies aber zugleich darauf, dass Energiesicherheit und -effizienz wichtige strukturelle Themen seien, die unabhängig vom Iran-Krieg zunehmend wichtiger werden dürften. Die "Top Picks" der US-Bank im Sektor orientierten sich an diesen Strukturtrends. Von den 43 im Team analysierten Aktien seien Siemens Energy, Vestas, IMI, Smiths Group und Rotork aufgrund des steigenden Bedarfs an Energiesicherheit die wichtigsten Unternehmen, hieß es. Im Bereich Energieeffizienz sei Schneider eindeutig der globale Marktführer./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
212,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,72 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,44 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:06 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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02.04.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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