Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 24,63 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller und Kollegen analysierten am Mittwoch die Umsatzausrichtung der europäischen Investitionsgüterbranche auf den Nahen Osten und die Empfindlichkeit der Energie-, Logistik- und Rohstoffkosten. Zwar seien die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinn- und Verlustrechnung begrenzt, schrieb Buller. Er verwies aber zugleich darauf, dass Energiesicherheit und -effizienz wichtige strukturelle Themen seien, die unabhängig vom Iran-Krieg zunehmend wichtiger werden dürften. Die "Top Picks" der US-Bank im Sektor orientierten sich an diesen Strukturtrends. Von den 43 im Team analysierten Aktien seien Siemens Energy, Vestas, IMI, Smiths Group und Rotork aufgrund des steigenden Bedarfs an Energiesicherheit die wichtigsten Unternehmen, hieß es. Im Bereich Energieeffizienz sei Schneider eindeutig der globale Marktführer./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
212,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,72 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,44 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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